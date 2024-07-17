Джеймс Воулз: «Мне нужен гонщик, который хочет стать частью проекта «Уильямса»

Воулз рассказал о выборе напарника для Албона. Руководитель «Уильямса» отметил, что команда хочет найти пилота, который будет видеть в этом переходе возможность создать собственный проект, а не просто место работы: «Думаю, мы были довольно откровенны и вполне открыто говорили о том, кого именно хотим подписать.