Цена катастрофы. Сколько заплатят торгаши за изгаженное море?

Одноклассник моего брата, который проживает в окрестностях Анапы ,Мишка Васькин муж, Алкиной сестры зятёк, описывает схожую картину. НеУважаемая Alla, стесняюсь спросить у вас, где же это гибельное место, почему не указываете, ведь,спасёте народ от мазуты!

Maxim

Так и не сказали - чей был тот мазут.. Штраф за переход в неположенном месте.. Вместо - всю цепочку разрешений присадить по халатности, 7 лет - на душу населения, отбывать не в СИЗО в Ростове/Адлере, а в - ГУЛАГ, в Заполярье..