Наш самый гуманный и справедливый в мире суд чётко ответил на этот вопрос: 600 тысяч рублей. Именно в такую сумму суд в Краснодарском крае оценил размер штрафа, который обязаны заплатить владельцы танкеров «Волгонефть», перевозивших мазут.
Цена катастрофы. Сколько заплатят торгаши за изгаженное море?
Комментарии
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Александр Ляшенко
Одноклассник моего брата, который проживает в окрестностях Анапы ,Мишка Васькин муж, Алкиной сестры зятёк, описывает схожую картину. НеУважаемая Alla, стесняюсь спросить у вас, где же это гибельное место, почему не указываете, ведь,спасёте народ от мазуты!
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12 час.
Maxim
Так и не сказали - чей был тот мазут.. Штраф за переход в неположенном месте.. Вместо - всю цепочку разрешений присадить по халатности, 7 лет - на душу населения, отбывать не в СИЗО в Ростове/Адлере, а в - ГУЛАГ, в Заполярье..
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9 час.
A
Alla
Лично для тебя, Ляшенко, пригодны все места, ведь ," дуракам закон не писан"...
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2 час.
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