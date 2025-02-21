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Хакнем

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Свежие комментарии

  • Alla
    Лично для тебя, Ляшенко, пригодны все места, ведь ," дуракам закон не писан"...Цена катастрофы. ...
  • Maxim
    Так и не сказали - чей был тот мазут.. Штраф за переход в неположенном месте.. Вместо - всю цепочку разрешений присад...Цена катастрофы. ...
  • Александр Ляшенко
    Одноклассник моего брата, который проживает в окрестностях Анапы ,Мишка Васькин муж, Алкиной сестры зятёк, описывает ...Цена катастрофы. ...

Цена катастрофы. Сколько заплатят торгаши за изгаженное море?

Цена катастрофы. Сколько заплатят торгаши за изгаженное море?

Наш самый гуманный и справедливый в мире суд чётко ответил на этот вопрос: 600 тысяч рублей. Именно в такую сумму суд в Краснодарском крае оценил размер штрафа, который обязаны заплатить владельцы танкеров «Волгонефть», перевозивших мазут.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
Одноклассник моего брата, который проживает в окрестностях Анапы ,Мишка Васькин муж, Алкиной сестры зятёк, описывает схожую картину. НеУважаемая Alla, стесняюсь спросить у вас, где же это гибельное место, почему не указываете, ведь,спасёте народ от мазуты!
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12 час.
Maxim
Так и не сказали - чей был тот мазут.. Штраф за переход в неположенном месте.. Вместо - всю цепочку разрешений присадить по халатности, 7 лет - на душу населения, отбывать не в СИЗО в Ростове/Адлере, а в - ГУЛАГ, в Заполярье..
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9 час.
A
Alla
Лично для тебя, Ляшенко, пригодны все места, ведь ,&quot; дуракам закон не писан&quot;...
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2 час.
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