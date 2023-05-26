В Энергодаре предотвратили теракт в отношении журналиста одного из федеральных СМИ

В городе Энергодар в Запорожской области силовики предотвратили теракт, который, по предварительным данным, готовился против журналиста одного из федеральных средств массовой информации.
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