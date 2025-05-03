За рулем
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За рулем

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  • N Z
    Рынок все рассудил. Китайское дерьмо не может стоить такие деньги!!!У дилеров скопили...
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8500 км с китайским рамником нового поколения — как едет? Что не понравилось?

8500 км с китайским рамником нового поколения — как едет? Что не понравилось?

Haval H9, 2.4D (184 л. с.), A9 Изготовитель – ООО Хавейл Мотор Рус Год выпуска – 2024 В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2024 года Пробег на момент отчета – 8500 км Первые впечатления от этого рамного внедорожника: удобная посадка и много физических клавиш.

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