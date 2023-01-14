Это у вас обязательно получится на пять с плюсом, даже если вы абсолютно не умеете готовить

Даже если вы не умеете пожарить картошку и отварить рис, у вас все равно все получится, потому что технология приготовления этого блюда шлифовалась даже не столетиями, а тысячелетиями, и не несколькими миллионами людей, а сотнями миллионов, а теперь и вовсе миллиардом с большим хвостиком.