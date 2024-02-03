Президент Ирана: после запуска 11 спутников страна вошла в десятку ведущих космических держав мира

После запуска иранцами 11 спутников их страна вошла в десятку ведущих космических держав мира. Разработка и запуск Ираном отечественных космических аппаратов сорвали планы недоброжелателей изолировать Исламскую Республику.
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