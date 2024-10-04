City Car Driving 2.0 – Дневники разработчиков #35 – подробности о работе трафика в игре...

City Car Driving 2.0 – Дневники разработчиков #35 – подробности о работе трафика в игреПривет, автолюбители! На этот раз мы хотим поделиться с вами некоторыми подробностями о работе трафика в игре, на какие аспекты мы делаем упор и что разрабатываем прямо сейчас! источник.