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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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City Car Driving 2.0 – Дневники разработчиков #35 – подробности о работе трафика в игре...

City Car Driving 2.0 – Дневники разработчиков #35 – подробности о работе трафика в игре...

City Car Driving 2.0 – Дневники разработчиков #35 – подробности о работе трафика в игреПривет, автолюбители! На этот раз мы хотим поделиться с вами некоторыми подробностями о работе трафика в игре, на какие аспекты мы делаем упор и что разрабатываем прямо сейчас! источник.

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