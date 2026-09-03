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Экономист Балынин: средняя пенсия работающего пенсионера достигла 24,9 тыс. руб

Экономист Балынин: средняя пенсия работающего пенсионера достигла 24,9 тыс. руб

Средняя пенсия по старости работающих пенсионеров за год увеличилась на 12,85%, или на 2,8 тыс. рублей.

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