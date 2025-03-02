Фрагмент той самой 60 километровой колонны ВС РФ, растянувшейся от окраин границы с Белоруссией до аэродрома Гостомель под Киевом, февраль 2022 года.
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Фрагмент той самой 60 километровой колонны ВС РФ, растянувшейся от окраин границы с Белоруссией до аэродрома Гостомель под Киевом, февраль 2022 года.
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