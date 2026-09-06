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Газета.ру

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Филолог Гурьянова: употреблять слово "кофе" в среднем роде можно при разговоре

Филолог Гурьянова: употреблять слово "кофе" в среднем роде можно при разговоре

Слово «кофе» можно употреблять в среднем роде только в разговорной речи. Об этом во время беседы с журналистами РИА Новости сообщила филолог Светлана Гурьянова.

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