Власти Кировской области ожидают роста потребительских цен к концу года до 7%

КИРОВ, 27 октября. /ТАСС/. Власти Кировской по итогам года ожидают роста потребительских цен до 7%, при этом в 2022 году ожидают снижения инфляции до 4,5% в год, сообщила во вторник министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Наталья Кряжева на заседании областного правительства.
Популярные статьи
- Самойлов со сцены «Ельцин-центра» оскорбил сотрудников «Ельцин-центра»
- Львов не будет выполнять решение украинского суда о возвращении останков советского разведчика России
- AVA (Молдавия): «Внезапная претензия Кремля по поводу 700 миллионов долларов очень похожа на сумму всех активов „Молдовагаз", которая как раз составляет порядка 700 миллионов долларов»
Свежие комментарии