Мировое обозрение

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Власти Кировской области ожидают роста потребительских цен к концу года до 7%

КИРОВ, 27 октября. /ТАСС/. Власти Кировской по итогам года ожидают роста потребительских цен до 7%, при этом в 2022 году ожидают снижения инфляции до 4,5% в год, сообщила во вторник министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Наталья Кряжева на заседании областного правительства.

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