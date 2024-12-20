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С берегов Анапы собрали более трех тысяч тонн загрязненного песка

С берегов Анапы собрали более трех тысяч тонн загрязненного песка

Очищено около 20 километров береговой линииСпециалисты собрали около 3,3 тысяч тонн загрязненного песка и грунта в Краснодарском крае после крушения танкеров с нефтепродуктами, сообщили в пресс-службе МЧС.

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