С берегов Анапы собрали более трех тысяч тонн загрязненного песка

Очищено около 20 километров береговой линииСпециалисты собрали около 3,3 тысяч тонн загрязненного песка и грунта в Краснодарском крае после крушения танкеров с нефтепродуктами, сообщили в пресс-службе МЧС.
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