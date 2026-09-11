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Циципас поддержал Шелтона перед полуфиналами US Open: «Было бы здорово увидеть победу американца из Атланты»

53-я ракетка мира Стефанос Циципас рассказал, за кого болеет на US Open. Грек, уже вылетевший с турнира, дал интервью инфлюенсеру Кейт Макз во время прогулки по Нью-Йорку.

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