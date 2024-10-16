Солнечный ветер повлияет на состояние геомагнитного поля Земли

В среду, 16 октября, жители Земли смогут ощутить на себе негативное воздействие магнитных бурь. На Солнце в настоящий момент формируются две группы активных пятен, сообщает Лаборатория солнечной астрономии.
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