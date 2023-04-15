БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Доллару вручили «черную метку»

Доллару вручили «черную метку»

Контроль над ценами на золото и нефть перешел к России и Китаю Ирина Гусева Фото: Zuma/TASS Материал комментируют: Александр Сафонов Валерий Миронов Действия Запада заставили остальной мир задуматься о валютах, обеспеченных сырьевыми товарами.

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