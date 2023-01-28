Родригао: «Не покину «Зенит» через черный ход, я благодарен России. Все бразильцы сосредоточены на том, чтобы добавить вторую звезду на эмблему клуба»

Родригао рассказал, что ему нравится играть в России. – Классический для нынешнего времени вопрос иностранцу: ты не собираешься покидать «Зенит»? – Я давно понял, что человек не может точно знать ничего – особенно когда речь идет о футболе, где все завязано на контрактных обязательствах.