СМИ: Британия пригласит Трампа повторно посетить страну с госвизитом

Приглашение посетить Великобританию с государственным визитом направят избранному президенту США Дональду Трампу британские власти после его инаугурации, 27 декабря со ссылкой на неназванный источник сообщила британская газета Telegraph.
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