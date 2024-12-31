В Британии предрекли ВСУ крупную неудачу на фронте в начале января

МОСКВА, 31 декабря, ФедералПресс. Британский военный эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале выразил уверенность в том, что поселок Великая Новоселка, расположенный на времевском направлении, будет освобожден от украинских боевиков в первые дни января 2025 года.