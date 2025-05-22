На Смоленщине будут модернизированы детские школы искусств

В регионе обновят шесть образовательных учреждений в рамках национального проекта «Семья». По словам губернатора Василия Анохина, в Смоленской области продолжают создавать современные и комфортные условия для развития детских талантов.
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