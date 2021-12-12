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Гинцбург назвал сроки проверки эффективности «Спутника V» против «омикрона»

Гинцбург назвал сроки проверки эффективности «Спутника V» против «омикрона»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что на проверку эффективности российской вакцины «Спутник V» против нового штамма коронавируса «омикрон» потребуется около десяти дней, передает РИА Новости.

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