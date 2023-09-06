Военное обозрение

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Пресс-секретарь Минобороны США: Вашингтон уведомил Москву о пуске ракеты Minuteman III

Пресс-секретарь Минобороны США: Вашингтон уведомил Москву о пуске ракеты Minuteman III

Россия была заблаговременно уведомлена об учебном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III.

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Комментарии
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И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Цитата: это какой то позор!?
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19 час.
Светлана Петрова
наши проекты продали? армагедон ядерный впереди? почему калифорния до сих пор не сравнялась с океаном
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19 час.
И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
дура. гугл открой. эта ракета с 1968 гг
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19 час.

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