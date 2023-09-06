Пресс-секретарь Минобороны США: Вашингтон уведомил Москву о пуске ракеты Minuteman III

Военное обозрениеВоенное делоПодписатьсяПресс-секретарь Минобороны США: Вашингтон уведомил Москву о пуске ракеты Minuteman IIIРоссия была заблаговременно уведомлена об учебном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииИИЗРАЭЛЬХЭНДСЦитата: это какой то позор!?Ответить19 час.Светлана Петрованаши проекты продали? армагедон ядерный впереди? почему калифорния до сих пор не сравнялась с океаномОтветить19 час.ИИЗРАЭЛЬХЭНДСдура. гугл открой. эта ракета с 1968 ггОтветить19 час.
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