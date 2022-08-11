Подожгут быстро. В Белоруссии будет хуже, чем на Украине – Лукашенко

Владимир Путин, президент РФ — Великими становятся произведения, которые славят истинные, вечные ценности, объединяют людей всех возрастов, национальностей и религий, утверждают правду и свет, которые всегда берут верх над ложью, над силами тьмы.
Владимир Путин, президент РФ — Великими становятся произведения, которые славят истинные, вечные ценности, объединяют людей всех возрастов, национальностей и религий, утверждают правду и свет, которые всегда берут верх над ложью, над силами тьмы.
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