Побывавший в космосе бизнесмен решил дать миллиарды долларов на защиту планеты

Благотворительный экологический фонд основателя Amazon Джеффа Безоса Bezos Earth Fund потратит два миллиарда долларов на защиту планеты, вложив средства в восстановление нарушенных природных ландшафтов и преобразование продовольственных систем.
Благотворительный экологический фонд основателя Amazon Джеффа Безоса Bezos Earth Fund потратит два миллиарда долларов на защиту планеты, вложив средства в восстановление нарушенных природных ландшафтов и преобразование продовольственных систем.
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