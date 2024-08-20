90% армянских коньяков небезопасны

Natalia Ivanova

А почему до сих пор что то продают из армении в России? Охренели? Сами армяне в открытую говорят, что в Россию поставляют ссаку. А теперь ещё и отраву. Так кто хочет травить русских? Тот кто поставляет, или тот кто заключает договоры с отравителями со стороны России?