90% армянских коньяков небезопасныОколо 90% армянских коньяков, которые продаются в России, оказались небезопасными для употребления, а почти половина продукции содержит невиноградные спирты.
90% армянских коньяков небезопасны
Комментарии
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Natalia Ivanova
А почему до сих пор что то продают из армении в России? Охренели? Сами армяне в открытую говорят, что в Россию поставляют ссаку. А теперь ещё и отраву. Так кто хочет травить русских? Тот кто поставляет, или тот кто заключает договоры с отравителями со стороны России?
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