Актер Глеб Матвейчук признался: у него появилась «вторая половинка»

Появилась версия о том, кто именно стал новой избранницей Глеба Матвейчука.На Забайкальском международном кинофестивале известный актер, певец и композитор Глеб Матвейчук решился на откровение и поделился в беседе с «КП», что нашел замену экс-супруге Еленой Глазковой.