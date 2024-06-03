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Царьград

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Актер Глеб Матвейчук признался: у него появилась «вторая половинка»

Актер Глеб Матвейчук признался: у него появилась «вторая половинка»

Появилась версия о том, кто именно стал новой избранницей Глеба Матвейчука.На Забайкальском международном кинофестивале известный актер, певец и композитор Глеб Матвейчук решился на откровение и поделился в беседе с «КП», что нашел замену экс-супруге Еленой Глазковой.

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