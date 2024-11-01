❗️Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $26 млрд, следует из опубликованного Bloomberg "Индекса миллиардеров" С начала года председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин заработал $4,81 млрд, его состояние увеличилось до $28,8 млрд; Состояние основателя "Северстали" Алексея Мордашова выросло на $4,75 млрд, до $25,6 млрд; Сооснователь компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко заработал $4,2 млрд, увеличив состояние до $23 млрд; Состояние акционера крупнейшего производителя железной руды в России "Металлоинвест" Алишера Усманова уменьшилось на $6,46 млрд, до $14,6 млрд.