Археологи выпустили книгу о старинных мечах, найденных в Гнездовских курганах

Авторы - Сергей Каинов и Василий Новиков Вышла в свет коллективная монография «Новые находки мечей в Гнездове (2017-2020 годы)», над которой работали Сергей Каинов (старший научный сотрудник отдела археологических памятников Исторического музея, сотрудник Гнездовской археологической экспедиции) и Василий Новиков (руководитель археологического отряда музея-заповедника «Гнездово» Смоленской объединенной экспедиции).
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