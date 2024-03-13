Археологи выпустили книгу о старинных мечах, найденных в Гнездовских курганах

Авторы - Сергей Каинов и Василий Новиков Вышла в свет коллективная монография «Новые находки мечей в Гнездове (2017-2020 годы)», над которой работали Сергей Каинов (старший научный сотрудник отдела археологических памятников Исторического музея, сотрудник Гнездовской археологической экспедиции) и Василий Новиков (руководитель археологического отряда музея-заповедника «Гнездово» Смоленской объединенной экспедиции).