Пробуждение сознательности или индоктринация

ВА

Владимир Акулов

Пропагандистский гипноз типологически сходен с современным *телефонным гипнозом*... Когда вполне нормальные люди вдруг отдают мошенникам все свои сбережения и квартиры... Пропагандистский гипноз в тысячи раз сильнее , потому что действует через СМИ , через толпу , с помощью угроз и насилия...Любой народ этому может поддастся, как показала история...Лечение : уничтожение *гипнотизеров*.