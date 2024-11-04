Александр Роджерс «В их глазах я видел страх, Страх душой прозреть»(с)«Пророк», КипеловКак социальный инженер я стараюсь поднимать темы, которые другие не трогают или не замечают.
Пробуждение сознательности или индоктринация
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Пропагандистский гипноз типологически сходен с современным *телефонным гипнозом*... Когда вполне нормальные люди вдруг отдают мошенникам все свои сбережения и квартиры... Пропагандистский гипноз в тысячи раз сильнее , потому что действует через СМИ , через толпу , с помощью угроз и насилия...Любой народ этому может поддастся, как показала история...Лечение : уничтожение *гипнотизеров*.
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