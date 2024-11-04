Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Пробуждение сознательности или индоктринация

Пробуждение сознательности или индоктринация

Александр Роджерс «В их глазах я видел страх, Страх душой прозреть»(с)«Пророк», КипеловКак социальный инженер я стараюсь поднимать темы, которые другие не трогают или не замечают.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Пропагандистский  гипноз типологически  сходен   с  современным  *телефонным  гипнозом*...  Когда  вполне нормальные  люди  вдруг  отдают  мошенникам  все  свои  сбережения  и  квартиры... Пропагандистский  гипноз  в  тысячи  раз  сильнее  , потому  что  действует  через  СМИ ,  через  толпу  ,  с  помощью  угроз  и  насилия...Любой  народ  этому  может  поддастся,  как  показала  история...Лечение  :  уничтожение  *гипнотизеров*.
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