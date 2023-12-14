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Президент Литвы Науседа: вопрос Украины может быть решен в обход вето Венгрии

Президент Литвы Науседа: вопрос Украины может быть решен в обход вето Венгрии

Литва не исключает решения вопроса о предоставлении помощи Киеву и начале переговоров о вступлении Украины в ЕС в обход вето со стороны Венгрии.

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Комментарии
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Александр Свитайло
Интересно, а эти самые Проебалты, тянущие за уши в ЕС страну 404, знают или нет, что после вступления, она потребует 17% общего бюджета всей экономики еврозоны? Т.е. они, как полностью дотационные государства, передадут эту льготу для  нищих государств ЕС  своим друзьям из Хохлорейха, т.к. денюшек на всех не хватит) Готово население их стран к тому, что придется поголодать и померзнуть, отказавшись от плюшек из ЕС в пользу страны У?
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