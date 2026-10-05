Украина взмолилась о пощаде: заставьте Россию перейти к дипломатии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к западным партнерам с призывом "дать понять Москве", что она должна прекратить это вот все и перейти к перемирию.
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