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ИА Регнум

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Москвича арестовали за сексуальные действия в отношении четырех школьниц

Москвича арестовали за сексуальные действия в отношении четырех школьниц

В Калининграде арестовали москвича, обвиняемого в сексуальных действиях в отношении детей по видеосвязи.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Галина Попандопуло
Галина Попандопуло

Моего сына тоже обвинили в домогательстве не сексуального характера.! Его закрыли на два месяца! 5 октября был суд. закрыли ещё на два месяца!! На днях узнали что одиннацилетняя школьница всё наврала!! И ЧТО НАМ ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ. НЕЗНАЕМ!!! Дали права школьникам. а обязанности не обьяснили!!!