Москвича арестовали за сексуальные действия в отношении четырех школьниц

В Калининграде арестовали москвича, обвиняемого в сексуальных действиях в отношении детей по видеосвязи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Писателю из Франц...
- В Болгарии кортеж...
- Леопард растерзал...
Моего сына тоже обвинили в домогательстве не сексуального характера.! Его закрыли на два месяца! 5 октября был суд. закрыли ещё на два месяца!! На днях узнали что одиннацилетняя школьница всё наврала!! И ЧТО НАМ ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ. НЕЗНАЕМ!!! Дали права школьникам. а обязанности не обьяснили!!!