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Наш потерянный мир

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Элемент европейского истребителя шестого поколения попал на фото

Элемент европейского истребителя шестого поколения попал на фото

Компания BAE Systems показала собираемый на заводе в Самлсбери (Англия) фюзеляж демонстрационного образца перспективного европейско-японского истребителя шестого поколения, создаваемого в рамках программы Global Combat Air Program (GCAP).

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