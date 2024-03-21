Какие цели будут призваны поразить мощнейшие бомбы ФАБ-3000 с УМПК

Сегодня в ходе посещения министром обороны России Сергеем Шойгу предприятия оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области было официально заявлено о возобновлении серийного производства самых мощных фугасных авиационных бомб, стоящих на вооружении ВКС РФ (ФАБ-5000 и ФАБ-9000 фактически неприменяемы, т.
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