Какие цели будут призваны поразить мощнейшие бомбы ФАБ-3000 с УМПК

Сегодня в ходе посещения министром обороны России Сергеем Шойгу предприятия оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области было официально заявлено о возобновлении серийного производства самых мощных фугасных авиационных бомб, стоящих на вооружении ВКС РФ (ФАБ-5000 и ФАБ-9000 фактически неприменяемы, т.