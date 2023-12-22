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Эксплуатацию самолетов Ан-24 и Ан-26 решили продлить в России

Эксплуатацию самолетов Ан-24 и Ан-26 решили продлить в России

ТАСС/Лысцева Марина В России готовятся к испытаниям новейшего регионального самолета "Ладога". Воздушное судно, созданное для замены ветеранов отечественного авиапарка Ан-24 и Ан-26 должно впервые подняться в воздух уже в 2024 году.

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