Эксплуатацию самолетов Ан-24 и Ан-26 решили продлить в России

ТАСС/Лысцева Марина В России готовятся к испытаниям новейшего регионального самолета "Ладога". Воздушное судно, созданное для замены ветеранов отечественного авиапарка Ан-24 и Ан-26 должно впервые подняться в воздух уже в 2024 году.
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