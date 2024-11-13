РЕН ТВ собирает деньги на спасение Насти из Череповца

worldvita.ru Героиня этой истории уже не ребенок, но ей трудно справиться без помощи взрослых. Настя из Череповца еще совсем недавно была суперактивным подростком, а сегодня ее жизнь состоит из сплошных запретов.
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