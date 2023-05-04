1. Эрлинг Холанд забил 35-й гол в сезоне и побил рекорд АПЛ, державшийся 29 лет. Он помог «Манчестер Сити» разгромить «Вест Хэм» (3:0) и обогнать «Арсенал» на 1 очко таблице при игре в запасе.
Популярные статьи
- «Спартак» выиграл ретроматч Победы, Евсеев возглавил «Факел», «Нью-Джерси» выбил «Рейнджерс», возвращение Месси в «Барсу» под угрозой и другие новости
- Холанд побил рекорд АПЛ по голам, получение Fan ID упростили, ЦСКА в финале, Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен мира и другие новости
- Непомнящий проиграл Лижэню, титул «Наполи» откладывается, «Ман Сити» и «Бавария» лидируют, 50 очков Карри в 7-м матче серии, конфликты Генича, сенсации в НХЛ, победа Переса и другие новости
Свежие комментарии