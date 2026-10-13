В чём секрет идеально белой обуви

Проблема белой обуви состоит в том, что она очень быстро теряет презентабельный внешний вид. Порой даже дорогие средства для чистки не могут вернуть белым кедам или кроссовкам их былую красоту.
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