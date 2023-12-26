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Перчатки с автографом Фёдора Емельяненко продают в Новосибирске

Перчатки с автографом Фёдора Емельяненко продают в Новосибирске

Трофей от четырёхкратного чемпиона мира по смешанным боевым искусствам оценили в 3 тысячи рублей.В Новосибирске за 3 тысячи рублей продают боксёрские перчатки с автографом спортсмена, бойца ММА, четырёхкратного чемпиона мира по смешанным боевым искусствам Фёдора Емельяненко.

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