Перчатки с автографом Фёдора Емельяненко продают в Новосибирске

Трофей от четырёхкратного чемпиона мира по смешанным боевым искусствам оценили в 3 тысячи рублей.В Новосибирске за 3 тысячи рублей продают боксёрские перчатки с автографом спортсмена, бойца ММА, четырёхкратного чемпиона мира по смешанным боевым искусствам Фёдора Емельяненко.
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