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«Аврора» получит искусственный интеллект. Для автоматизации процессов

«Аврора» получит искусственный интеллект. Для автоматизации процессов

«Ростелеком» планирует интегрировать в свою мобильную операционную систему «Аврора» искусственный интеллект для улучшения пользовательского опытаКак сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на\u000A«Ростелеком», «Аврора» получит искусственный интеллект, поскольку его внедрение\u000Aв операционную систему стало мировым трендом.

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