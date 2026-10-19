Когда Викторию Галустян спросили, почему после развода она не вернула девичью фамилию, бывшая жена артиста ответила без намёков на новую любовь Михаила.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А В четвертый раз: ...
- «Пусть говорит со...
- Маруся ушла из ки...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым