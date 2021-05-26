«Штутгарт» может продать лучшего бомбардира команды из-за финансовых проблем

«Штутгарт» может продать нападающего команды Сашу Калайджича, сообщает Bild. По информации источника, немецкий клуб испытывает серьезные финансовые проблемы на фоне пандемии коронавируса, в связи с чем вынужден продать одного из лидеров команды.