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«Штутгарт» может продать лучшего бомбардира команды из-за финансовых проблем

«Штутгарт» может продать лучшего бомбардира команды из-за финансовых проблем

«Штутгарт» может продать нападающего команды Сашу Калайджича, сообщает Bild. По информации источника, немецкий клуб испытывает серьезные финансовые проблемы на фоне пандемии коронавируса, в связи с чем вынужден продать одного из лидеров команды.

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