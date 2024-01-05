Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 789 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Фролова
    так стремительно терять авторитет и честь- надо умудриться...Сначала сынок-супергерой, теперь мамочка, страдающая (ку...Кадыров предложил...
  • леонид рыбаков
    А ЧЕМ ПОМОЧЬ РАССТРЕЛЯТЬ ЧИНОВНИКОВ ИЛИ КОГО ТО ОТ ВЛАСТИ ПРИНИМАЮЩИЕ И УТВЕРЖДАЮЩИЕ ЗАКОНЫ ??????Семья погибшего в...
  • Гришаев Александр
    Вставайте люди Русские, пора наводить порядок в доме. Пока не поздно.!Readovka: в Росто...

Хаяси: Число пострадавших при землетрясении в Японии достигло 464 человек

При землетрясении в Японии погибли 92 человека, 464 получили ранения, официально числятся пропавшими без вести 16 человек, около 242 человек могут быть отрезаны от путей к эвакуации из-за последствий землетрясений, их безопасность власти пока не могут подтвердить.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх