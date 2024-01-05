Хаяси: Число пострадавших при землетрясении в Японии достигло 464 человек

При землетрясении в Японии погибли 92 человека, 464 получили ранения, официально числятся пропавшими без вести 16 человек, около 242 человек могут быть отрезаны от путей к эвакуации из-за последствий землетрясений, их безопасность власти пока не могут подтвердить.
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