Хаяси: Число пострадавших при землетрясении в Японии достигло 464 человек

При землетрясении в Японии погибли 92 человека, 464 получили ранения, официально числятся пропавшими без вести 16 человек, около 242 человек могут быть отрезаны от путей к эвакуации из-за последствий землетрясений, их безопасность власти пока не могут подтвердить.