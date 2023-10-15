На Западе опасаются, что поддержка Украины достигла своего пика — New York Times

На Западе опасаются, что поддержка Украины достигла своего пика, пишет New York Times. Еще до вторжения ХАМАС в Израиль было ощущение, что «никогда больше помощь Киеву не будет такой масштабной, как раньше».
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