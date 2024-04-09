ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 866 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Обтолерастились за 30 лет к всякой падали. Двух-трёх грохнуть или покалечить "при задержании", слухи быстро расползут...Мутят воду: в Орс...
  • Иван Щукин
    Как всегда, сэкономили рубль потеряли тысячу! Плохо что не взыскивают эти потери с этих "экономистов"!Власти Орска ежег...
  • Вячеслав Денисов
    Пустое балабольство... Швейцария уже отказалась от нейтралитета.Швейцария назвала...

В ФСБ указали на использование Украиной представителей террористического подполья

В ФСБ указали на использование Украиной представителей террористического подполья

Для совершения терактов в РФ украинские спецслужбы используют представителей международного террористического подполья, заявил 9 апреля директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх