В ФСБ указали на использование Украиной представителей террористического подполья

Для совершения терактов в РФ украинские спецслужбы используют представителей международного террористического подполья, заявил 9 апреля директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников.
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