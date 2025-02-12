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Конец «зеленой» мечты: проба известного автопроизводителя преуспеть за счет электрокаров закончилась возвращением к бензиновым моторам

Конец «зеленой» мечты: проба известного автопроизводителя преуспеть за счет электрокаров закончилась возвращением к бензиновым моторам

Porsche разочаровалась в электрокарах и снова инвестирует в двигатели внутреннего сгорания. Компания официально заявила, что планирует выпуск новых автомобилей с ДВС и подключаемых гибридов, расширение ассортимента спецверсий и эксклюзивных серий.

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