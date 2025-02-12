Конец «зеленой» мечты: проба известного автопроизводителя преуспеть за счет электрокаров закончилась возвращением к бензиновым моторам

Porsche разочаровалась в электрокарах и снова инвестирует в двигатели внутреннего сгорания. Компания официально заявила, что планирует выпуск новых автомобилей с ДВС и подключаемых гибридов, расширение ассортимента спецверсий и эксклюзивных серий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии