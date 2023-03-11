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Упавшая с крыши ФОК «Олимп» глыба льда убила школьника в Челябинской области

Упавшая с крыши ФОК «Олимп» глыба льда убила школьника в Челябинской области

Глыба льда упала на мальчика с кровли физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» на Урале. Потерпевший получил смертельные травмы, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

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