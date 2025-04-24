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Госдеп США: Вашингтон не требует от Украины большего, чем от РФ

Госдеп США: Вашингтон не требует от Украины большего, чем от РФ

Официальный представитель Госдепа Соединённых Штатов Тэмми Брюс прокомментировала заявления о том, что американская сторона в рамках урегулирования на Украине просит больше от Киева, чем от Российской Федерации.

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