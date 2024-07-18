Cнайпер за минуты до выстрелов в Трампа оповестил командование о стрелке

Снайпер, который входил в состав тактической группы Секретной службы США, заметил Мэтью Крукса на крыше здания за 20 минут до выстрелов в экс-президента Дональда Трампа, сообщил телеканал CBS со ссылкой на правоохранителей.
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