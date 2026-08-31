Алексей Учитель указал на нехватку молодых талантливых актеров в кинематографе РФ

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Режиссерам зачастую не хватает выбора исполнителей на роли, так как в российском кинематографе недостаточно молодых талантливых актеров и актрис.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым