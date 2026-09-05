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В Малом театре состоялась первая премьера сезона по роману Достоевского «Игрок»

В Малом театре состоялась первая премьера сезона по роману Достоевского «Игрок»

Первой премьерой 271-го сезона Малого театра стал спектакль «Игрок» по роману Фёдора Достоевского. Главные роли исполнили молодые артисты Иван Трушин и Арина Осипова.

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